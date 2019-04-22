Киев, , 11:23 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,06% протоколов второго тура президентских выборов.

Так, за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, пока еще действующий глава Украина Пётр Порошенко выигрывает во втором туре президентских выборов только во Львовской области, где он заручился поддержкой 63,08% избирателей, тогда как за Владимира Зеленского в этой области проголосовали 34,18%.

Отметим, что окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая. Процедура инаугурации должная состояться не позднее 31 мая.

Читайте также: Янукович поздравил Зеленского и обвинил Порошенко в разжигании войны

Читайте развитие сюжета: Правозащитник призвал Зеленского остановить обстрелы ДНР и ЛНР