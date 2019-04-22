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Бывший советник Януковича планирует вернуться на Украину

Политика

В мае

Вена, 22 апреля 2019, 11:27 — REGNUM  На Украину планирует вернуться из Австрии бывший заместитель главы администрации президента Украины, экс-советник президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Об этом политик заявил 21 апреля в эфире телеканала «Наш».

"Я в мае месяце буду на Украине», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину. Он намерен отстоять в суде украинское гражданство, которого его лишил президент Украины Пётр Порошенко.

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Политическая жизнь Украины
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