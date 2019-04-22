Росрыболовство лишило коренные народы Чукотки моржей

Москва, , 11:22 — REGNUM Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию попросит Росрыболовство ускорить выделение квот на добычу тихоокеанского моржа для жителей Чукотки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, соответствующее поручение комитету дала спикера Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления сенатора Анны Отке.

Она обратила внимание парламентариев на то, что в приказ Росрыболовства на 2019 год не вошли объемы по добыче тихоокеанского моржа.

«Тихоокеанский морж, добываемый исключительно в целях ведения традиционного образа жизни, является важным объектом традиционной культуры, а также значимым и незаменимым продуктом питания в условиях Крайнего Севера. И получается, что население одной трети всех населенных пунктов целого региона лишено основного круглогодичного вида качественной мясной продукции», — сказала Отке.

Реакции на обращение правительства региона и членов Совфеда от Росрыболовства не поступает, констатировала она.

«Прошу дать комитету по аграрной политике поручение проработать вопрос по ускорению принятия решения о выделении объемов на добычу моржей для жителей Чукотского АО в 2019 году», — обратилась парламентарий.

«Поддержим предложение», — отреагировала Матвиенко.