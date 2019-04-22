Турция и Иран могут создать собственный платёжный механизм

Анкара, , 12:36 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова рассмотреть возможность создания механизма внешнеторговых расчётов с Ираном, аналогичного INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, «Инструмент для поддержки торговых обменов»).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, проведенной им в Анкаре совместно со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом, заявил: «Мы должны работать с Ираном сообща, чтобы довести объем товарооборота до показателя в 30 млрд долларов. В связи с этим мы обсудили варианты, как можно было бы преодолеть препятствия в сфере двусторонней торговли, в том числе возможность создания нового механизма по типу INSTEX. Если мы будем продолжать работу на этом направлении, то сможем достичь поставленной цели».После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года иранская экономика столкнулась с серьёзными затруднениями в банковском секторе. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключён от системы SWIFT, что серьёзно осложнило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнёрами. В ответ на этот односторонний шаг США, в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчётов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX.