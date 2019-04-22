Турция ожидает, что Ирак не позволит укрываться курдским террористам

Анкара, , 11:46 — REGNUM Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил: «Мы ожидаем, что Ирак не позволит скрыться засевшим на его землях членам террористической организации Рабочая партия Курдистана и будет солидарен с нами в вопросах сотрудничества по борьбе с этой террористической организацией, чьи руки по пояс в крови и которая угрожает всем странам региона от Турции до Ирака».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп принял участие в саммите глав парламентов соседних с Ираком стран, прошедшем в Багдаде. В своей речи представитель Турции упомянул, что надеется на развитие добрососедских отношений между всеми странами, участвующими в саммите и на то, что в процессе решения общих проблем они будут предпринимать согласованные шаги. Он обратил внимание на то, что происходящие в Ираке события так или иначе сказываются на всех странах региона. Мустафа Шентоп, в частности, сказал: «Турция ждёт, что Ирак как можно быстрее встанет на ноги, гарантирует политические, экономические, социальные и культурные права всех слоев общества, обеспечит достижение всеми иракцами национального согласия, предпримет верные шаги на пути восстановления, прежде всего, тех регионов, которые пострадали от действий ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сохранит хорошие и сбалансированные отношения со всеми своими соседями по региону».