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Выборы в Казахстане: политсовет оппозиционной партии предложил кандидатуру

Политика

Ермурат Бапи занимает должность заместителя руководителя пресс-службы премьер-министра Казахстана

Астана, 22 апреля 2019, 11:17 — REGNUM  Съезд общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Казахстана может выдвинуть в качестве своего кандидата на выборы президента республики Ермурата Бапи, сообщили в пресс-службе партии.

Кандидатуру заместителя руководителя пресс-службы премьер-министра Казахстана Ермурата Бапи предложил выдвинуть политический совет ОСДП. Съезд политической организации состоится 26 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года досрочных выборов главы государства.

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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