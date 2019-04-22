Экс-посол США в России поздравил Зеленского на украинском языке

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины на украинском языке.

https://twitter.com/McFaul/status/1120067496290078720

«Также поздравляю народ Украины с прогрессом и успехами в укреплении демократии в стране», — написал Макфол на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. По итогам обработки более 95% бюллетеней Владимир Зеленский набирает 73,17% голосов, а Пётр Порошенко — 24,5%. Подсчет голосов продолжается.

Читайте также: Янукович поздравил Зеленского и обвинил Порошенко в разжигании войны