Сана, , 12:34 — REGNUM

Совет Безопасности ООН дал высокую оценку гуманитарным инициативам Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене. Две монархии Аравийского полуострова выделили гуманитарную помощь жителям Йемена в размере 200 миллионов долларов. Саудовское новостное агентство SAP указывает, что безвозмездная помощь является поддержкой йеменских мусульман в священный месяц Рамадан.

Известно, что чрезвычайная гуманитарная помощь, выделенная партнерам ООН, будет распределена следующим образом. 140 млн долларов получит Всемирная продовольственная программа на борьбу с гуманитарной катастрофой в Йемене, 40 млн долларов будут направлены в ЮНИСЕФ для решения проблем санитарии и голода среди йеменских детей, и 20 млн долларов Всемирная организация здравоохранения потратит на борьбу с холерой и вакцинацию жителей Йемена.

Члены Совета Безопасности также выразили свою обеспокоенность тем, что соглашения между правительством Йемена и ополченцами хуситами, поддерживаемыми Ираном, которые были достигнуты в Стокгольме четыре месяца назад так и не были выполнены, и призвали к их немедленному выполнению.