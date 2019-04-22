Король Марокко финансирует восстановление исламской святыни в Иерусалиме

Рабат, , 12:29 — REGNUM Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Марокко опубликовало заявление, в котором отметило намерение короля Мухаммеда VI предоставить существенную финансовую помощь на восстановление священной мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Помимо финансового вклада в проект восстановления, Рабат также направит опытную команду архитекторов и инженеров для участия в работах по реконструкции. Марокканское информационное агентство MAP указывает, что вклад марокканского короля в восстановление исламской святыни является еще одной демонстрацией его приверженности палестинскому делу.

В заявлении министерства подчеркивается, что участие марокканской делегации в проекте восстановления поможет «сохранить архитектурную подлинность» одного из величайших памятников ислама. Мухаммед VI откликнулся на призыв палестинского лидера Махмуда Аббаса коллективными усилиями спасти знаменитую мечеть, сохранив «религиозную и гуманитарную ценность этого места».

Напомним, что в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, считающейся третьим священным местом ислама после мечетей в Мекке и Медине в Саудовской Аравии, вспыхнул пожар. Лишь благодаря слаженным и своевременным действиям пожарных расчетов разрушительные потери удалось предотвратить.