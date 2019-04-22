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Сахрави обвиняют фронт ПОЛИСАРИО в затягивании западносахарского конфликта

Политика

Это не первая акция протеста, которую провели сахрави в алжирском Тиндуфе

Тифарити, 22 апреля 2019, 11:48 — REGNUM  Представители народа сахрави, преимущественно населяющего территорию Западной Сахары, приняли участие в сидячей забастовке в лагерях беженцев в алжирской провинции Тиндуф. Сахрави обвиняют фронт ПОЛИСАРИО в намеренном затягивании конфликта в Сахаре и незаинтересованности в его политическом урегулировании. Марокканское информационное агентство MAP отмечает, что беженцы также жалуются на ухудшение их положения и ужесточение ограничений в лагерях Тиндуфа.

Сидячая забастовка сахрави прошла перед зданием префектуры Буждур в алжирской провинции Тиндуф. Беженцы адресовали свои протесты по поводу текущего положения сахрави лидерам фронта ПОЛИСАРИО, которые собрались в штаб-квартире самопровозглашенного Национального совета сахрави. Западносахарцы считают, что именно лидеры Фронта ответственны за затянутость решения конфликта в Сахаре.

Напомним, что в начале апреля десятки сахрави провели сидячую забастовку перед штаб-квартирой самопровозглашенного министерства внутренних дел сахрави в знак протеста против ужесточения ограничений в лагерях Тиндуфа в Алжире.

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Зарубежная хроника
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