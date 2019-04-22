Руководители Косово поздравили католиков с праздником Пасхи

Приштина, , 12:10 — REGNUM 21 апреля католики всего мира отметили праздник Пасхи. Президент Косово мусульманин Хашим Тачи поздравил верующих с праздником:

«От всего сердца желаю, чтобы Пасха, символ воскресения и торжества добра над злом усилила чувство дружбы и преданности нашим ценностям, к которым мы причисляем любовь и взаимное уважение между нашими гражданами», передает албанское новостное агентство «Telegrafi».

Заместитель премьер-министра и глава переговорной команды Косово Фатмир Лимай также поздравил христиан с Пасхой, подчеркнув при этом, что мир и солидарность — это те ценности, которые годами культивировались всеми гражданами Косово, независимо от конфессиональной или этнической принадлежности.

Напомним, католики составляют 1,5% населения Косово и около 10% населения Албании.