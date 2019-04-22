Глава Индонезии провел совещание по госбюджету на 2020 год

Джакарта, , 11:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в государственном бюджете на 2020 год основное внимание будет уделяться укреплению человеческих ресурсов и социальной защите, сообщает Antaranews.

«В рамках проекта о государственном бюджете на 2020 год мы должны сосредоточиться на укреплении человеческих ресурсов и социальной защите, продолжая то, что начали в 2019 году», — заявил глава государства на совещании в президентском дворце в Джакарте в понедельник, 22 апреля.

По его словам, государственный бюджет 2020 года также должен быть в состоянии стимулировать рост экспорта и инвестиций.

Известно, что на совещании присутствовали вице-президент Индонезии Юсуф Калла, министр-координатор по экономическим вопросам Дармин Насутион, министр-координатор по политике, праву и безопасности Виранто, министр-координатор по морской политике Лухут Бинсар Панджаитан и начальник национальной полиции Тито Карнавян.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года внешний долг Индонезии, согласно заявлению Центрального банка страны, достиг 388,7 млрд долларов США.

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