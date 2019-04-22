Протестное движение в Дании против «Жесткого курса» стремительно растет

Копенгаген, , 13:13 — REGNUM Протестное движение Николая Вюрца против партии «Жесткий курс», которая выступает за запрет ислама на территории Дании, стремительно растет. В ночь на воскресенье 21 апреля на сайте «Dansk Flygtningehjælp» («помощь беженцам со стороны Дании») были опубликованы данные, согласно которым протестное движение всего за пять дней своего существования смогло собрать порядка 150 тысяч долларов. Движение возникло после того, как скандально известный противник ислама Расмус Палудан публично сжег Коран в ходе очередного митинга — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

По словам директора отдела по связям с общественностью «Dansk Flygtningehjælp» Аннетте Спангор, настолько стремительного сбора средств в истории организации еще не было. Полученные деньги планируется направить на реализацию различных проектов, направленных на интеграцию мигрантов и беженцев в датское общество — так протестное движение Николя Вюрца и организация «Dansk Flygtningehjælp» хотят выразить свое отношение к Расмусу Палудану и его идеям.