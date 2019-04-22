Дания создаст новый вид войск для защиты от киберугроз

Копенгаген, , 11:44 — REGNUM Министерство обороны Дании сообщило о намерении создать совершенно новый вид вооруженных сил для борьбы с угрозами национальной безопасности в киберпространстве. Согласно плану министра обороны Дании Клауса Йорта Фредериксена, в состав этого вида войск одновременно будет входить всего 30 военнослужащих. Ожидается, что кибер-подразделение начнет свою работу уже в следующем году — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен прокомментировал создание нового вида вооруженных сил таким образом: «Мы видели, как из-за кибератак может пострадать инфраструктура, видели, как русские могут отключать электроснабжение, как могут ставить помехи GPS (Global positioning system)-сигналу. Ежедневно иностранные державы пытаются вмешаться во внутреннюю систему министерства обороны Дании».

Традиционно речь шла лишь о трех измерениях, в которых могут идти боевые действия: на суше, на море и в воздухе. В 2016 году, однако, страны НАТО признали киберпространство четвертым измерением войны, отсюда возникла потребность в создании четвертого вида вооруженных сил.