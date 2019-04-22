Президент Колумбии Иван Дуке призвал США усилить давление на Венесуэлу

Богота, , 12:17 — REGNUM В городе Картахена президент Колумбии Иван Дуке принял группу из десяти американских конгрессменов. В ходе встречи Дуке в очередной раз заявил о необходимости ужесточения экономических и политических санкций в отношении правительства Николаса Мадуро с целью «восстановления демократии в Венесуэле». Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

«Этой диктатуре должен прийти конец, и нам необходимо усилить санкции, дипломатическую изоляцию, гуманитарные механизмы международного права, чтобы добиться конца этой диктатуры», — заявил Дуке в конце совещания.

Политик заверил, что его правительство продолжит оказывать помощь венесуэльским мигрантам, прибывшим в Колумбию. Не забыл Дуке подчеркнуть и то, что именно его страна щедро приняла наибольшее число венесуэльцев, «бежавших от преступной диктатуры».