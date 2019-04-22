Венесуэла объявила об успешной реализации Плана восстановления энергетики

Каракас, , 11:41 — REGNUM Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила об успешной реализации Плана восстановления энергетики, внедрённого с целью исключить повторение саботажа в Национальной электрической системе, совершённого в марте. Об этом сообщил венесуэльский канал TeleSur.

На оперативном совещании в городе Сьюдад-Гуаяна, штат Боливар, при участии министра энергетики Игоря Гавидии, вице-президента по вопросам коммуникации, культуры и туризма Хорхе Родригеса, министра науки и технологий Фредди Брито и управляющих Электрической корпорацией также была проанализирована эффективность стратегических действий в кратко-, средне‑ и долгосрочной перспективе в области стабилизации Национальной Электрической Системы.

Ранее, 1 апреля, президент страны Николас Мадуро объявил о воссоздании Главного электрического штаба — инстанции, в состав которой входят губернаторы и часть министерского кабинета, — и о создании Исполнительного секретариата при правительстве по координации производства, передаче, распределению и техническому обслуживанию энергосистемы. Причиной данного решения стали диверсия, совершённая 7 марта на плотине Гури ГЭС «Симон Боливар», и последовавшее 25 марта возгорание на той же электростанции распределительных трансформаторов.