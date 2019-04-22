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Венесуэла объявила об успешной реализации Плана восстановления энергетики

Политика

План был внедрён после того как 7 марта в Венесуэле произошло массовое отключение электричества, которое было квалифицировано правительством страны как саботаж

Каракас, 22 апреля 2019, 11:41 — REGNUM  Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила об успешной реализации Плана восстановления энергетики, внедрённого с целью исключить повторение саботажа в Национальной электрической системе, совершённого в марте. Об этом сообщил венесуэльский канал TeleSur.

На оперативном совещании в городе Сьюдад-Гуаяна, штат Боливар, при участии министра энергетики Игоря Гавидии, вице-президента по вопросам коммуникации, культуры и туризма Хорхе Родригеса, министра науки и технологий Фредди Брито и управляющих Электрической корпорацией также была проанализирована эффективность стратегических действий в кратко-, средне‑ и долгосрочной перспективе в области стабилизации Национальной Электрической Системы.

Ранее, 1 апреля, президент страны Николас Мадуро объявил о воссоздании Главного электрического штаба — инстанции, в состав которой входят губернаторы и часть министерского кабинета, — и о создании Исполнительного секретариата при правительстве по координации производства, передаче, распределению и техническому обслуживанию энергосистемы. Причиной данного решения стали диверсия, совершённая 7 марта на плотине Гури ГЭС «Симон Боливар», и последовавшее 25 марта возгорание на той же электростанции распределительных трансформаторов.

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Зарубежная хроника
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