Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

Новосибирск, , 10:54 — REGNUM Сразу несколько новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о том, что в управлении капитального строительства (УКС) мэрии Новосибирска сегодня, 22 апреля, проходят следственные действия.

По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.

В мэрии Новосибирска ИА REGNUM подтвердили информацию о проводимых следственных мероприятиях.

«Главное управление МВД России по Новосибирской области проводит в МБУ «Управление капитального строительства» мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «Сибэко». Мэрия города оказывает содействие правоохранительным органам, представляет документы, необходимые для расследования дела», — пояснили в городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр по делам Открытого правительства России Михаил Абызов был задержан в конце марта 2019 года. По данным следствия, Абызов в составе преступного сообщества похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей, принадлежащих организациям «Сибэко» и «РЭС». В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

На заседании 12 апреля в Московском городскому Михаилу Абызову было отказано в освобождении под залог в размере 1 млрд рублей.

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