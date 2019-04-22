Оппозиция Македонии призвала к «демократической европейской культуре»

Скопье, , 11:38 — REGNUM 21 апреля в Северной Македонии прошли президентские выборы. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в день выборов независимый кандидат, поддерживаемый самой крупной оппозиционной партией страны ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство, профессор права Гордана Сильяновска-Давкова призвала сограждан продемонстрировать на деле свою принадлежность Европе:

«Это особые выборы. Не потому, что я кандидат и даже не потому, что женщина впервые получила возможность быть избранной президентом Македонии, но из-за условий, в которые они проходят. Мы должны засвидетельствовать свою приверженность демократической европейской культуре».

По мнению Горданы Сильяновски-Давковой, данные выборы могли положить конец переходному периоду в стране.

Однако явка составила чуть более 40%.

Для избрания президента, кандидату необходимо получить поддержку свыше 50% зарегистрированных избирателей.

Президент может быть выбран во втором туре.