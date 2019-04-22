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Глава партии «Наш дом — Израиль» напомнил Нетаньяху о своих требованиях

Политика

Заявление прозвучало в преддверии начала коалиционных переговоров

Иерусалим, 22 апреля 2019, 11:56 — REGNUM  21 апреля израильские партии «Ликуд» и «Наш дом — Израиль» (НДИ) начали коалиционные переговоры. Как сообщает израильское информационное агентство Maariv, в преддверии переговоров глава НДИ Авигдор Либерман вновь напомнил об интересах своей партии.

В качестве приоритетов Либерман обозначил сферы безопасности, репатриации и интеграции, а также вопрос религии и государства. Стоит отметить, что руководство НДИ не раз заявляло о готовности войти в коалицию под руководством Нетаньяху, однако партия не готова «отказываться от своих принципов».

Для самого же Либермана коалиционные переговоры — шанс вернуться в министерство обороны страны. Ранее в качестве главных условий вхождения НДИ в правящую коалицию глава партии указал портфель главы оборонного ведомства и принятие закона о призыве ультраортодоксов.

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Зарубежная хроника
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