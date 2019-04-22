В Израиле суд может запретить Нетаньяху формировать новое правительство

Иерусалим, , 11:29 — REGNUM 21 апреля Движение за профессиональную справедливость обратилось в Верховный суд Израиля с требованием временно лишить главу партии «Ликуд» и действующего премьера страны Биньямина Нетаньяху права сформировать новую коалицию. Как сообщает израильское информационное агентство Walla, иск был подготовлен известным израильским адвокатом Шахаром Бен-Меиром.

В иске отмечается, что против Нетаньяху могут быть выдвинуты обвинения в коррупции сразу по трем уголовным делам, в связи с чем президент Израиля Реувен Ривлин не может поручить главе «Ликуда» формировать новое правительство. По мнению руководства движения, действия президента Ривлина являются «неприемлемыми», а потому необходимо постановление суда, временно блокирующее решение главы государства.

При этом адвокат Шахар Бен-Меир и представитель движения Юваль Йоаз отметили, что не выступают за снятие Нетаньяху с поста премьер-министра. «Но в то же время мы не можем допустить, что из-за крайней неразумности Нетаньяху получит право сформировать новое правительство», — отметили истцы.