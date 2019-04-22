Арабский мир ценит Россию за позицию по Голанским высотам — Кувейт

Москва, , 10:45 — REGNUM В арабском мире высоко ценят позицию России по вопросу суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 апреля заявил председатель Национального собрания Государства Кувейт Марзук Али Мухаммед аль-Ганим на заседании Совета Федерации.

«На протяжении 70 лет палестинский народ страдает. И сегодня я хочу сказать, что мы рассчитываем на прогрессивную позицию со стороны РФ в поддержку палестинского дела, а также других проблем, в Совете Безопасности и на других площадках ООН. Мы всегда высоко ценим позицию России в защите арабских интересов и в первую очередь палестинской проблемы», — заявил аль-Ганим.

Одним из примеров принципиальной позиции России служит непризнание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, подчеркнул он.

«Очевидна позиция России в этом вопросе. Она заслуживает наше уважение и позволяет нам рассчитывать на Россию как на важного игрока на международной арене, как на великую державу», — подчеркнул он.