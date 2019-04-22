Политической системе в России может грозить хаос: мнение

Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM Политическая система России теряет способность воспроизводить профессионалов во власти, что может привести к хаосу. Об этом заявил секретарь свердловского отделения партии «Справедливая России» Андрей Кузнецов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузнецов уделил особое внимание иркутскому городу Усть-Илимску, где мэром города стала безработная Анна Щёкина.

«Если экстраполировать город Усть-Илимск в целом на Российскую Федерацию, то мы с вами должны вести речь о том, что мы будем иметь дело с потерей управляемости, достаточно серьёзной потерей управляемости», — высказал руководитель своё личное мнение.

Также в ряде регионов победили «кандидаты-спойлеры», которые не обладали серьёзным политическим опытом, подчеркнул секретарь.

«Если политическая система не воспроизводит исполнителей во власти профессионального уровня, преемственность, то наступает хаос», — считает Кузнецов.

Напомним, 24 марта 2019 года домохозяйка Анна Щёкина, выдвинутая ЛДПР, победила на выборах мэра в Усть-Илимске (Иркутская область). Кандидат от «Единой России» занял лишь второе место.

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