Поклонская: Хочется верить в человечность Зеленского

Москва, , 10:36 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила Украину с победой Владимира Зеленского на выборах президента.

«Хочу поздравить народ Украины с появлением надежды на смену губительного курса… Поздравляю Владимира Александровича, желаю мудрости и сил отправить в прошлое кровавый режим и развязать все узлы непонимания. Для начала — вернуть мир на Донбасс, а также вернуть удерживаемых в местах лишения свободы граждан обеих стран», — написала Поклонская в Facebook.

Она обратила внимание на то, что избранный президент Владимир Зеленский назвал среди приоритетных задач во взаимодействии с Россией возвращение украинских моряков — «тех самых, кого Порошенко отправил на верную гибель, как овец на заклание».

«Мы же помним о похищенных СБУ крымчанах — А. Баранове, М. Одинцове и других гражданах России, томящихся в заточении на Украине», — пишет депутат. «Очень хочется верить в искренность и человечность Владимира Зеленского, чтобы люди, которые стали заложниками старой и кровавой украинской власти, поскорее вернулись домой», — добавила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦИК Украины продолжает подсчет голосов в рамках выборов президента республики. Но уже сейчас видно, что побеждает Зеленский, Петр Порошенко — на втором месте.