Президент Эквадора рассказал о неадекватном поведении Ассанжа в посольстве

Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж оскорбил своим поведением в посольстве Эквадор и его народ. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено в интервью испанской газете ABC во время своего визита в Вашингтон. Морено признался, что его терпение давно иссякло.

Президент пояснил, что у него не оставалось иного выбора, как отдать Ассанжа в руки правосудия из-за постоянного вмешательства того в политические кризисы во всем мире, в том числе в каталонский. Морено также сослался на неоднократное нарушение Ассанжем правил, установленных посольством Эквадора для своего гостя.

«Мы были чрезмерно терпимы к Ассанжу, но у него не было желания молчать в политических вопросах и принимать положения об убежище. Это было суверенное решение, принятое при строгом соблюдении норм международного права и в рамках уважения прав человека», — сказал Ленин Морено.

«Мы были свидетелями постоянного неадекватного поведения. (…) Ассанж поддерживал неадекватное гигиеническое состояние, которое влияло и на его собственное здоровье, и на внутреннюю среду дипломатического представительства», — сказал президент.

«Он оскорбил страну, ее народ и ее правительство. Заявил, что это незначительная страна. Не хочу повторять точное слово, которое он употребил. Но он демонстрировал это на практике, измазывая стены посольства своими фекалиями, что показывает малую степень уважения к стране, которая его приютила», — пояснил Морено.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж был арестован британской полицией 11 апреля. Он укрывался в здании посольства Эквадора с 2012 года. Власти Эквадора отказали ему в предоставлении дипломатического убежища.

Читайте также: Эквадор обвинил Ассанжа во встрече с хакерами