Янукович поздравил Зеленского и обвинил Порошенко в разжигании войны

Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине. Обращение экс-президента распространил его пресс-секретарь Юрий Кирасир, сообщает 22 апреля ТАСС.

Янукович отметил, что Зеленскому предстоит управлять страной в трудное время:

«Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край».

Янукович считает, что вина за развязывание и ведение войны лежит на действующем президенте Украины Петре Порошенко и его окружении.

«Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием», — заявил он.

Янукович также добавил, что «низко кланяется» мудрому украинскому народу», который делал осознанный выбор.

Напомним, законно избранный президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны в ночь на 22 февраля 2014 года. Власть на Украине узурпировал спикер Верховной рады Александр Турчинов. Он отдал приказ о начале карательной операции против Донбасса, который не признал результатов переворота в Киеве.

Читайте также: Новый президент Украины — «стильный, модный, антирусский»

А также: После выборов курс Украины кардинально не изменится — эксперт