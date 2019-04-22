Деньги взамен земли: в Перми утвердят альтернативную поддержку многодетных

Пермь, , 10:27 — REGNUM В Перми намерены взамен предоставления земельного участка многодетным семьям предложить в качестве альтернативной формы поддержки денежную выплату. Механизм выплаты планируют ввести в действие в конце 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день создана рабочая группа по подготовке пакета нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление выплаты. В состав рабочей группы входят представители департамента земельных отношений, департамента градостроительства и архитектуры, департамента социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.

Также разработана дорожная карта — план мероприятий по введению единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, запрошена средняя стоимость земельных участков на территории Пермского края. При этом чиновники Перми намерены учитывать опыт других городов России, где существует практика единовременных выплат.

До октября 2019 года тема альтернативной формы поддержки многодетных семей будет обсуждаться с общественностью, депутатами и прокуратурой. До конца года планируют утвердить порядок предоставления денег взамен земельных участков.

Стоит отметить, с 2018 года муниципалитеты решают сами быть выплате или нет. В Перми остро стоит земельный вопрос. Дефицит земельных участков объясняется отсутствием территорий, где согласно Генплану города Перми возможно развитие индивидуального жилищного строительства. В 2017 году в Перми землю получила 31 многодетная семья, в 2018 году — 12, сообщают СМИ.