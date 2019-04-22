В Вашингтоне разрешат использовать человеческие останки как удобрения — СМИ

Олимпия, США, , 10:28 — REGNUM Конгресс штата Вашингтон принял закон об использовании человеческих останков в качестве удобрений для домашних растений, передаёт Fox News 22 апреля.

Согласно новому закону, перед такой нетрадиционной формой захоронения умершего подвергнут специальной процедуре, которая, по словам учёных из Агентства по защите окружающей среды, позволяет в короткие сроки провести процессы, «очень близкие к процессам естественного разложения, которые проходили, как мы себе представляем, в доиндустриальную эпоху». Стоимость процедуры, по предварительным оценкам, составит 5500 долларов.

Один из сторонников нового закона конгрессмен штата Джейми Педерсон так прокомментировал необходимость реформы: «Люди со всего штата писали мне, выражая свой энтузиазм по поводу перспективы стать деревом».

На данный момент закон ожидает подписи губернатора штата для вступления в силу. Политическая направленность реформы полностью совпадает с повесткой баллотирующегося в президенты губернатора штата Джея Инсли, так что никаких задержек с подписанием не ожидается.