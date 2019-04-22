Депутат Госсовета Татарии отозвал скандальные поправки о митингах

Казань, , 10:22 — REGNUM Депутат-единорос Ильдар Шамилов отозвал свои поправки к региональному закону о публичных мероприятиях, которые были направлены на смягчение порядка проведения митингов, пикетов и собраний, и вызвали негодование представителей исполнительной власти. Изменения должны были рассмотреть на очередной сессии Госсовета РТ 22 апреля 2019 года, но при принятии повестки дня профильный комитет сообщил об отзыве законодательной инициативы самим автором. Депутаты исключили вопрос из повестки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект за номером № 561−5 предлагал дополнения и изменения норм республиканского закона «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан». Профильный комитет неделю назад забраковал данную инициативу и рекомендовал к отклонению. Звучало мнение, что действующих норм достаточно и на сегодня они защищают население от «массовых беспорядков» и «деструктивных элементов».

Читайте также: Протестный скандал в Татарии: что предложил депутат-единорос?

Напомним, Шамилов предложил разрешить проведение публичных акций возле зданий органов местного самоуправления и органов государственной власти на расстоянии десяти метров вместо действующих 50 метров. Также депутат предлагал сделать более прозрачным порядок уведомления, предоставив возможность подавать данный документ о проведении митингов, пикетов и иных форм выражения народного мнения посредством сайта государственных услуг или многофункционального центра. Он настаивал и на том, чтобы полученные уведомления должны обнародованы в открытом режиме органами власти,

Напомним, 22 апреля в Казани началась очередная сессия Госсовета республики, в рамках которой, в частности, запланирован правительственный отчёт по итогам работы в 2018 году.