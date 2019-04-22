Российский самолет-разведчик совершит полет над территорией США

Москва, , 10:05 — REGNUM Российский самолет комплексной разведки Ту-214ОН в рамках международного Договора по открытому небу пролетит с 22 по 27 апреля над территорией Соединенных Штатов, сообщает газета «Красная звезда».

Отмечается, что во время полета американские специалисты проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Кроме того, с 23 по 27 апреля запланирован наблюдательный полет российского Ан-30Б над Польшей, а французский самолет С-130 проведет полет над территорией России.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был заключен в 1992 году, а действовать начал с 2002 года. Договор, подписанный странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предусматривает проведение разведывательных полетов над территорией других стран-участниц с целью сбора информации об их войсках.

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