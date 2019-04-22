Медведев оценил шансы на улучшение взаимодействия России и Украины

Москва, , 09:58 — REGNUM Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и Россией есть, но для этого нужна честность, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

«Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной всё же есть. Что нужно для этого? Честность. И ещё нужен прагматичный и ответственный подход», — написал Медведев.

По его словам, результат президентских выборов на Украине показал явный запрос на новые подходы при решении проблем этой страны, а перед новым лидером будет стоять задача консолидации государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. По итогам обработки более 85% бюллетеней Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, а Пётр Порошенко — 24,44%. Подсчет голосов продолжается.

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