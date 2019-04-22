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Оппозиция Судана: «Мы выступаем против военного режима»

Политика

«Мы его не признаем»

Хартум, 22 апреля 2019, 10:04 — REGNUM  «Национальный фронт перемен» Судана объявил о бойкотировании переговоров с временным военным правительством страны, сообщает 22 апреля Anadolu Ajansi.

«Начиная с сегодняшнего дня мы выступаем против военного режима, мы его не признаем и будем с ним бороться», — заявил представитель оппозиции Мохаммед аль-Амин Абдул Азиз.

Напомним, в результате многомесячных акций протеста в Судане произошел государственный переворот, в результате чего действующий глава государства Омар аль-Башир был отстранен от власти и заключен в тюрьму.

Правительство возглавили представители вооруженных сил, введя двухлетний переходный период, вслед за которым должны пройти президентские выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Суданская оппозиция образовала альянс «Национальный фронт перемен»

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