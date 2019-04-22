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Госдеп США предупредил о возможности новых терактов на Шри-Ланке

Политика

Угроза остаётся реальной

Вашингтон, 22 апреля 2019, 09:57 — REGNUM  Государственный департамент США выпустил предупреждение о возможности новых террористических атак на территории острова Шри-Ланка, сообщает Reuters 22 апреля.

Согласно опубликованному американским внешнеполитическим ведомством документу, террористы продолжают замышлять новые нападения, под угрозой находятся транспортные узлы, отели, туристические аттракционы, торговые центры и другие места массового скопления людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 290 человек погибли и ещё около 500 были ранены в результате серии взрывов, произошедших в церквях и отелях Шри-Ланки 21 апреля. Ни одна террористическая организация ещё не взяла на себя ответственность за теракты, однако спецслужбы Индии уже заявили о возможной причастности членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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