Госдеп США предупредил о возможности новых терактов на Шри-Ланке

Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Государственный департамент США выпустил предупреждение о возможности новых террористических атак на территории острова Шри-Ланка, сообщает Reuters 22 апреля.

Согласно опубликованному американским внешнеполитическим ведомством документу, террористы продолжают замышлять новые нападения, под угрозой находятся транспортные узлы, отели, туристические аттракционы, торговые центры и другие места массового скопления людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 290 человек погибли и ещё около 500 были ранены в результате серии взрывов, произошедших в церквях и отелях Шри-Ланки 21 апреля. Ни одна террористическая организация ещё не взяла на себя ответственность за теракты, однако спецслужбы Индии уже заявили о возможной причастности членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).