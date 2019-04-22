Понедельник, 22 Апреля 2019 года
09:50:29 МСК

Новый президент Украины — «стильный, модный, антирусский»

Политика

Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Москва, 22 апреля 2019, 09:50 — REGNUM  В Госдуме сомневаются, что Владимир Зеленский будет для Украины лучшим президентом, чем Пётр Порошенко.

«Не будем торопиться поздравлять украинцев с «новым счастьем». Победа Зеленского на президентских выборах сейчас означает лишь одно: что Порошенко был скверным президентом. Это и так все знали. Но будет ли новый лучше прежнего? Не факт», — рассуждает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Зеленский пока ещё ничего не сделал, но наговорил много чего, указал парламентарий.

«И судя по его словам, никаких кардинальных перемен в украинской политике, а также в отношениях Киева, Москвы и Донбасса не планируется. Киевский режим останется таким же проамериканским, антирусским и антироссийским, просто в обновлённом формате: стильном, модном, молодёжном», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Украине прошли выборы главы государства, с большим отрывом Зеленский побеждает Петра Порошенко. ЦИК Украины продолжает подсчет голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский: Осенью потребуют отставки Зеленского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить