Новый президент Украины — «стильный, модный, антирусский»

Москва, , 09:50 — REGNUM В Госдуме сомневаются, что Владимир Зеленский будет для Украины лучшим президентом, чем Пётр Порошенко.

«Не будем торопиться поздравлять украинцев с «новым счастьем». Победа Зеленского на президентских выборах сейчас означает лишь одно: что Порошенко был скверным президентом. Это и так все знали. Но будет ли новый лучше прежнего? Не факт», — рассуждает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Зеленский пока ещё ничего не сделал, но наговорил много чего, указал парламентарий.

«И судя по его словам, никаких кардинальных перемен в украинской политике, а также в отношениях Киева, Москвы и Донбасса не планируется. Киевский режим останется таким же проамериканским, антирусским и антироссийским, просто в обновлённом формате: стильном, модном, молодёжном», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Украине прошли выборы главы государства, с большим отрывом Зеленский побеждает Петра Порошенко. ЦИК Украины продолжает подсчет голосов.

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