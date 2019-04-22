Токаев: Южная Корея остается приоритетной страной для сотрудничества

Астана, , 09:48 — REGNUM Южная Корея является одной из приоритетных стран для Казахстана с точки зрения развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества. Об этом 22 апреля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает агентство «Казинформ».

Токаев отметил, что Нур-Султан заинтересован в дальнейшем усилении сотрудничества с Сеулом. Глава Казахстана привел в качестве примера успешного сотрудничества строительство большой алма-атинской кольцевой автодороги.

Кроме того, корейские компании работают в пищевой, горно-обогатительной, автомобильной и других отраслях республики, добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21−23 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Казахстан с официальным визитом. Планируется, что южнокорейский лидер совершит турне с визитами по странам Туркестана.

Читайте также: Президент Южной Кореи прибыл с официальным визитом в Казахстан

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Южной Кореи прибыл с официальным визитом в Казахстан