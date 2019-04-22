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Токаев: Южная Корея остается приоритетной страной для сотрудничества

Политика

22 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином

Астана, 22 апреля 2019, 09:48 — REGNUM  Южная Корея является одной из приоритетных стран для Казахстана с точки зрения развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества. Об этом 22 апреля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает агентство «Казинформ».

Токаев отметил, что Нур-Султан заинтересован в дальнейшем усилении сотрудничества с Сеулом. Глава Казахстана привел в качестве примера успешного сотрудничества строительство большой алма-атинской кольцевой автодороги.

Кроме того, корейские компании работают в пищевой, горно-обогатительной, автомобильной и других отраслях республики, добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21−23 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Казахстан с официальным визитом. Планируется, что южнокорейский лидер совершит турне с визитами по странам Туркестана.

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Политическая жизнь Казахстана
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