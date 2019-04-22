Военная полиция России нашла в Сирии танк с уцелевшим боекомплектом

Дамаск, , 09:45 — REGNUM Российская военная полиция благодаря карте с локациями боевиков «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружила в сирийском городе Дума танк и схрон с боеприпасами, сообщил журналистам представитель полиции.

По его словам. В ходе патрулирования к полицейским обратился местный житель, который сообщил о том, что в городе обвалились здания. В ходе осмотра был обнаружен туннель, в котором был обнаружен аэрофотоснимок с позициями группировки.

«Съездили на место — обнаружили танк», — цитирует РИА Новости представителя российской полиции.

Читайте также: СМИ: В Сирии проведено первое российско-турецкое патрулирование

Отмечается, что найденный танк Т-62 с уцелевшим боекомплектом будет передан сирийской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская военная полиция обнаружила в сирийском лагере Ярмук под Дамаском схрон боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте подробнее: Военная полиция России обнаружила в Сирии схрон боевиков