Бамако, , 09:44 — REGNUM

Президент Мали Ибрагим Бубаркр Кейта начал переговоры о создании нового правительства после того, как премьер-министр страны Сумейлу Бубейе Маига и его правительство ушли в отставку. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По информации пресс-службы президента, Кейта объявит состав нового правительства после совещания с представителями политических партий.

Напомним, что решение об отставке правительства было принято из-за увеличения числа столкновений в центральных районах страны. По данным ООН, год назад столкновения между этносами фула и догон стали причиной гибели 600 человек.

Две недели назад в столице Мали прошли антиправительственные демонстрации из-за того, что власти оказались не в состоянии положить конец беспорядкам.