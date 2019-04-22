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Юнкер пообещал дать «ответный выстрел» в сторону евроскептиков

Политика

Глава Европейской комиссии обвиняет Венгрию во вмешательстве в выборы евродепутатов

Брюссель, 22 апреля 2019, 09:29 — REGNUM  Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не намерен терпеть распространение «фейковых новостей» о высшем органе исполнительной власти Европейского союза (ЕС). В интервью газетам медиагруппы Funke он пообещал дать отпор попыткам вмешаться в выборы в Европейский парламент после пасхальных праздников.

«Если правительства предъявляют претензии в отношении ЕС или Комиссии, которые не соответствуют истине, мы должны отреагировать. Я сделаю это сам за несколько недель до выборов: начиная со среды после Пасхи будет ответный выстрел», — сказал Юнкер.

«Я вижу попытку повлиять на выборы в Европейский парламент путем манипулирования. Это происходит из нескольких углов, не только из России», — сказал глава ЕК и пояснил, что имеет в виду Венгрию.

«Венгерское правительство также утверждает, что я виноват в разделении на Запад и Восток в Европе — но при этом Комиссия сделала все, чтобы убрать эту пропасть».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая. Будут избраны 705 депутатов. Если Великобритания примет участие в выборах, число депутатов составит 751, как и раньше.

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Выборы в Европарламент-2019
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