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Эрдоган решительно осудил взрывы на Шри-Ланке

Политика

Президент также выразил соболезнования погибшим

Анкара, 22 апреля 2019, 09:27 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил террористические акты на Шри-Ланке, в ходе которых погибли по меньшей мере 300 человек. Об этом глава государства сообщил 21 апреля на своей странице в Twitter.

«Я самым решительным образом осуждаю террористические акты на Шри-Ланке, совершенные во время празднования Пасхи. Выражаю соболезнования семьям погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — отметил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия терактов, в ходе которых погибли сотни верующих. Нападения были совершены на шесть объектов, в числе которых церкви и гостиницы.

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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