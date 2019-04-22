Понедельник, 22 Апреля 2019 года
09:36:34 МСК

ЦИК: Порошенко пока побеждает во втором туре только во Львовской области

Политика

И победил за рубежом

Киев, 22 апреля 2019, 09:34 — REGNUM  Действующий президент Украины Пётр Порошенко выигрывает во втором туре президентских выборов пока только во Львовской области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Во Львовской области он набирает около 63,08% голосов, а его соперник Владимир Зеленский — 34,18%.

Наименьшую поддержку Порошенко получил на подконтрольной Украине территории Луганской области — 8,89%. В то же время Зеленского поддержали 88,88%.

Отметим также, что по итогам обработки 97,02% зарубежных протоколов Порошенко побеждает за границей, уступая Зеленскому в Польше и Прибалтике.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки более 85% бюллетеней Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, а Пётр Порошенко — 24,44%. Подсчет голосов продолжается.

Читайте также: Обработано 86,44% бюллетеней: Зеленский почти втрое опережает Порошенко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить