ЦИК: Порошенко пока побеждает во втором туре только во Львовской области

Киев, , 09:34 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко выигрывает во втором туре президентских выборов пока только во Львовской области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Во Львовской области он набирает около 63,08% голосов, а его соперник Владимир Зеленский — 34,18%.

Наименьшую поддержку Порошенко получил на подконтрольной Украине территории Луганской области — 8,89%. В то же время Зеленского поддержали 88,88%.

Отметим также, что по итогам обработки 97,02% зарубежных протоколов Порошенко побеждает за границей, уступая Зеленскому в Польше и Прибалтике.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки более 85% бюллетеней Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, а Пётр Порошенко — 24,44%. Подсчет голосов продолжается.

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