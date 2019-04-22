Москва, , 08:59 — REGNUM Победа Владимира Зеленского означает полный провал европейской политики в отношении Украины, заявил корреспонденту автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Не погашен конфликт на Донбассе, и там продолжают гибнуть люди. Не решены вопросы коррупции. Нет экономических реформ. Население стремительно нищает. Страна является постоянным источником напряженности на восточных границах Евросоюза», — подчеркнул политолог.

По его мнению, президент, которого поддерживали в течение пяти лет Германия и Франция, набирает меньше 30% голосов и проигрывает артисту юмористического жанра — это страшный кошмар для Ангелы Меркель, особенно для неё. Лидеру Германии запишут украинский сюжет в негатив её наследия.

«Плюс Россия получает громадное моральное преимущество говорить о гуманитарной катастрофе и более глубоком понимании менталитета украинского народа, потому что всё это время президент РФ Владимир Путин проявлял неимоверное терпение и продолжал убеждать Париж и Берлин в ошибочном информировании о событиях в Киеве. Отрезвление будет почище дня после Октоберфеста и фестиваля молодого Божоле», — высказал своё мнение Баширов.

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Как сообщало ИА REGNUM, шоумен и претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский по результатам подсчёта голосов на выборах президента страны почти в три раза опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко.

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