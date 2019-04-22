Барзани поздравил христиан Иракского Курдистана с приближающейся Пасхой

Эрбиль, Ирак, , 09:01 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани поблагодарил христианскую общину региона за вклад в безопасность курдской автономии, об этом политик сообщил 21 апреля на своей странице в Twitter.

«Я благодарен нашей христианской общине за ее неоценимый вклад в улучшение безопасности Иракского Курдистана», — подчеркнул Барзани, поздравляя верующих с приближающейся Пасхой.

Напомним, власти Иракского Курдистана постоянно подчеркивают религиозную терпимость в своем регионе, позволяющую мирно сосуществовать многочисленным религиозным группам. Христианская община насчитывает порядка 30 тыс. человек, в основном они проживают в провинции Дахук.

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