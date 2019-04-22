Джакарта, 22 апреля 2019, 09:00 — REGNUM
Индонезия решительно осудила взрывы на Шри-Ланке, которые произошли 21 апреля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Правительство и народ Индонезии выражают глубокие соболезнования жертвам и их семьям», — говорится в заявлении МИДа.
Посольство Индонезии в Коломбо продолжает следить за развитием ситуации, координируя свои действия с органами безопасности, больницами и ассоциацией местных граждан Индонезии.
Правительство Индонезии призывает граждан своей страны, находящихся на Шри-Ланке, сохранять бдительность и осторожность, а также следовать указаниям местных органов безопасности.
В МИД Индонезии подтвердили готовность страны оказать властям Шри-Ланки необходимую помощь.
По данным ведомства, на Шри-Ланке проживает около 374 граждан Индонезии, в том числе около 140 человек в Коломбо.
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