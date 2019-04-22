Премьер-министр Канады Трюдо поздравил Зеленского

Оттава, , 08:57 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с нетерпением ждёт возможности поработать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик написал 22 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов на Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах», — заявил глава правительства Канады.

Трюдо также поблагодарил наблюдателей, которые следили за ходом выборов на Украине от Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп и поздравил с победой на выборах.

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