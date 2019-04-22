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«Открыт для всех»: Зеленского пригласили в Крым

Политика

Чтобы понять и признать выбор крымчан, сделанный в 2014 году

Симферополь, 22 апреля 2019, 08:53 — REGNUM  Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может посетить Крым, чтобы признать выбор жителей полуострова, сделанный в 2014 году, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины России», — заявил Гемпель РИА Новости.

По его словам, Крым открыт для всех, кто хочет посетить полуостров с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается российский регион.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 86% протоколов Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, Пётр Порошенко — 24,44%. Зеленский заручился поддержкой 11,7 млн человек, тогда как Порошенко — порядка 4 млн.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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