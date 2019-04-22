В результате терактов на Шри-Ланке погибли двое граждан Китая

Коломбо, Шри-Ланка, , 08:51 — REGNUM Два гражданина Китая погибли в результате серии взрывов на Шри-Ланке, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Посольство Китая на Шри-Ланке подтвердило данные о погибших гражданах Китая в результате серии взрывов, которые прогремели 21 апреля во время празднования Пасхи. Террористы атаковали сразу три церкви и три отеля. Еще две атаки произошли у зоопарка в пригороде Коломбо и на западе страны.

Посольство Китая немедленно после взрывов перешло в режим чрезвычайного реагирования, а его сотрудники посетили раненых, находящихся на лечении в городе Коломбо.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число жертв атаки на Шри-Ланке увеличилось до 290 человек, еще более 500 получили ранения разной степени тяжести. Полиция арестовала 13 человек по подозрению организации терактов.

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