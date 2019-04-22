Глава МИД Франции находится с визитом в Италии

Париж, , 08:32 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан находится с визитом в Италии с 19 по 22 апреля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В Риме Жан-Ив Ле Дриан встретился со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези. В ходе беседы глава МИД Франции выразил желание продолжать сотрудничество с Италией по всем вопросам в атмосфере доверия и взаимного уважения. Стороны обсудили европейские вопросы, а также международную повестку дня, в том числе Ливию, Западные Балканы и отношения с Китаем.

Известно, что в ходе визита глава МИД Франции также намерен посетить Ватикан, чтобы обсудить многие темы, представляющие взаимный интерес, будь то борьба с изменением климата, содействие межрелигиозному диалогу или защита прав человека.

Жан-Ив Ле Дриан также передаст папе Римскому Франциску приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что прекращения боевых действий в Ливии не будет «без твердого франко-итальянского соглашения».

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