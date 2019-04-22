США планируют ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана — WP

Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана, сообщает 22 апреля The Washington Post со ссылкой на источники.

Среди стран, которые могут подвергнуться санкциям Япония, Южная Корея и Турция, а также Индия и Китай — все они были внесены в категорию исключений, когда Белый дом наложил на исламскую республику санкции.

Вашингтон дал время указанным государствам на то, чтобы свернуть торговые связи с Тегераном, однако 2 мая отпущенный срок истекает.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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