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В Госдепе США рассказали о разговоре Трампа и Зеленского

Политика

«Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах»

В Госдепе США рассказали о разговоре Трампа и Зеленского
Иллюстрация: Twoeggz.com
Дональд Трамп. Разговор по телефону

Вашингтон, 22 апреля 2019, 08:20 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским поздравил его с победой на выборах, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

«Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах, а украинский народ — с мирными и демократическими выборами», — написал Волкер на своей странице в Twitter.

По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать усилия Киева по возвращению территориальной целостности и «противодействию российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 86% протоколов Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, Пётр Порошенко — 24,44%. Зеленский заручился поддержкой 11,7 млн человек, тогда как Порошенко — порядка 4 млн.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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