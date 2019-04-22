Киев, , 08:10 — REGNUM

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко попробует «взять реванш» на выборах в Верховную раду, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко 22 апреля в комментарии радиостанции «Эхо Москвы».

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как сказал Порошенко, он не уходит из политики. Мы будем сильной оппозицией и, вполне возможно, что уже на парламентских выборах сможем взять реванш. В любом случае мы будем бороться за сохранение тех достижений, которые уже есть по итогам этих 5 лет. Мы убеждены, что у нас есть перспектива в будущем украинской политики», — рассказал он.

Парламентарий отметил, что в случае победы Порошенко будет претендовать на пост премьер-министра Украины, но призвал не делать прогнозы заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошли президентские выборы. По итогам подсчёта 86,44% голосов за Петра Порошенко проголосовали 24,44% избирателей. Разрыв между ним и победителем выборов — актёром Владимиром Зеленским — составил около 50%.

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