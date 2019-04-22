Российские специалисты проинспектируют военный объект в Литве

Москва, , 08:02 — REGNUM Российская группа инспекторов планирует посетить один из объектов вооружённых сил Литвы, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«Группа инспекторов планирует провести 24 апреля посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Литвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские инспекторы посетят объект в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Напомним, Венский документ 2011 года был принят на пленарном заседании форума по сотрудничеству в области безопасности. Документ развивает положения, зафиксированные в Документе Стокгольмской конференции 1986 года, а также всех предыдущих Венских документах. В рамках соглашения страны-участники ежегодно обмениваются информацией о военной деятельности.

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